Семь случаев провала под лед зарегистрировано в Нижегородской области с начала зимнего периода

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, с начала зимнего периода — с 10 ноября 2016 года по 15 января 2017 года на территории региона было зарегистрировано семь случаев провала под лед. В шести случаях под лед провалились люди (при этом удалось спасти трех человек), а в одном — автомобиль.

Напомним, 4 декабря устроившие дрифт на тонком льду мужчины утонули вместе с автомобилем в Нижнем Новгороде. Во время рыбалки на озере Тосканка в Павловском районе Нижегородской области 25 декабря погиб пенсионер, а 17 ноября из воды в городском округе город Выкса извлекли мертвого рыбака.