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12:41 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В многоэтажке Херсона произошел взрыв: есть пострадавшие

Выясняется тип взрывного предмета и его происхождение. Предварительная квалификация уголовного правонарушения по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. На первом этаже в подъезде многоэтажного дома в Шуменском микрорайоне города Херсона произошел взрыв неустановленного предмета. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В результате пострадал выносивший мусор мужчина, которого ранило осколками от выбитого окна. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

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Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Корабельного отделения полиции в 07:13 от жительницы дома, которая рассказала, что слышала звук взрыва в подъезде. На место прибыла следственно-оперативная группа и служба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщил начальник ГУНП в Херсонской области Артур Мериков, на данный момент специалисты взрывотехнической службы ГУНП продолжают работать на месте происшествия, выясняются обстоятельства взрыва, а также устанавливаются причастные к этому лица.

Кроме того, выясняется тип взрывного предмета и его происхождение. Предварительная квалификация уголовного правонарушения по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

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