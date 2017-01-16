В Петербурге бывший адвокат получила условно за рейдерский захват

Как уточняет пресс-служба Следственного комитета РФ, суд приговорил Попову к трем годам лишения свободы условно.

Согласно приговору суда, в 2006 году женщина вместе с братьями Владимиром и Кириллом Цветковыми, а также с Николаем Фроловым, Виктором Колесниковым, Богатыром Капаровым и не установленным соучастником приобрела право на здание дома 28 литера А на улице Подковырова, принадлежащее государству. Стоимость здания — не менее 65 миллионов рублей.

Соучастники Поповой уже осуждены ранее. Как сообщили «Фонтанке» в Василеостровском районном суде, в отношении Богатыра Капарова и Виктора Колесникова уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности. Николай Фролов и Владимир Цветков приговорены к двум годам условно, но освобождены от наказания также по сроку давности. Кирилл Цветков получил 5 лет условно с испытательным сроком три года.

В отношении неизвестного сообщника уголовное дело вынесено в отдельное производство.