Жители Татарстана перечислили мошенникам более 114 тысяч рублей

78-летняя челнинка перечислила неизвестному 25 тысяч рублей, получив ночью, 13 января, сообщение, что по вине ее сына произошло серьезное ДТП. Звонивший немедленно предложил пенсионерке свою помощь и продиктовал номера телефонов для перечисления денежных средств. Перечислив деньги по указанным реквизитам, женщина решила созвониться с родственниками, после чего челнинка поняла, что стала жертвой мошенников.

Оперативники установили, что абонентские номера, на которые потерпевшая перечислила деньги, зарегистрированы в Самарской области.

Также жертвой мошенников стал 27-летний житель Бугульминского района, который надеялся продать через сайт бесплатных объявлений квартиру. 14 января мужчине поступил звонок от неизвестного, пожелавшего приобрести жилье. Предлагая внести аванс, злоумышленник запросил данные банковской карты продавца. Мужчина сообщил незнакомцу банковские реквизиты, после чего с его карточки были сняты в общей сложности 89 545 рублей.

Оперативники установили, что номер звонившего зарегистрирован на территории Нижнего Новгорода.