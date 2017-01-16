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13:30 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Установили личности подростков, погибших в Тимашевском районе

Личности всех четверых подростков, погибших на реке Кирпили Тимашевского района, установили.

Пятый школьник остался жив, его вовремя спасли. Мальчик уже переведен в детское отделение больницы из реанимации.

Сейчас продолжается доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

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