Установили личности подростков, погибших в Тимашевском районе

Пятый школьник остался жив, его вовремя спасли. Мальчик уже переведен в детское отделение больницы из реанимации.

Сейчас продолжается доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.