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15:50 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

МЧС: Причиной пожара на полигоне ТБО под Иркутском мог стать поджог

Подтверждено занесение источника зажигания неустановленными лицами. На полигоне загорелся гаражный бокс площадью 1,2 тысячи кв. метров.

Причиной пожара на полигоне ТБО на 5-м км Александровского тракта в Иркутском районе мог стать поджог. Специалисты обнаружили следы зажигания в четырех местах. На данный момент личности поджигателей не установлены. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

— Подтверждено занесение источника зажигания неустановленными лицами, — отметили в ведомстве.

Напомним, полигон ТБО горел 14 января. За короткое время пожар удалось локализовать, а затем потушить. Техника «Спецавтохозяйства», находящаяся в боксе, была вывезена, повреждена кровля здания. Погибших и пострадавших нет. Музей-полигон ТБО МУП «Спецавтохозяйство» не пострадал. По словам заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска Евгения Дрокова, на полигоне предприятия загорелся гаражный бокс площадью 1,2 тысячи кв. метров.

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