МЧС: Причиной пожара на полигоне ТБО под Иркутском мог стать поджог
Подтверждено занесение источника зажигания неустановленными лицами. На полигоне загорелся гаражный бокс площадью 1,2 тысячи кв. метров.
Подтверждено занесение источника зажигания неустановленными лицами. На полигоне загорелся гаражный бокс площадью 1,2 тысячи кв. метров.
Причиной пожара на полигоне ТБО на 5-м км Александровского тракта в Иркутском районе мог стать поджог. Специалисты обнаружили следы зажигания в четырех местах. На данный момент личности поджигателей не установлены. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
— Подтверждено занесение источника зажигания неустановленными лицами, — отметили в ведомстве.
Напомним, полигон ТБО горел 14 января. За короткое время пожар удалось локализовать, а затем потушить. Техника «Спецавтохозяйства», находящаяся в боксе, была вывезена, повреждена кровля здания. Погибших и пострадавших нет.