МЧС: Причиной пожара на полигоне ТБО под Иркутском мог стать поджог

Причиной пожара на полигоне ТБО на 5-м км Александровского тракта в Иркутском районе мог стать поджог. Специалисты обнаружили следы зажигания в четырех местах. На данный момент личности поджигателей не установлены. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

— Подтверждено занесение источника зажигания неустановленными лицами, — отметили в ведомстве.