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15:55 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Иностранке за попытку взятки присудили три года и 6 миллионов штрафа

Суд вынес решение в отношении иностранной гражданки, пытавшейся протащить в Новосибирск соотечественника.

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор гражданке одной из республик ближнего зарубежья, пытавшейся с помощью взятки снять запрет на въезд в РФ для соотечественника, сообщает Интерфакс-Сибирь со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Дело в том, что Жамиля Эминова в сентябре 2015 года через жителя Новосибирска попыталась решить вопрос о снятии запрета на въезд в РФ для своего соотечественника.

О попытках иностранной гражданки передать взятку должностному лицу стало известно сотрудникам УФСБ. Дальнейшие мероприятия по пресечению ее противоправной деятельности проводились под контролем ведомства.

Во время передачи через посредника 200 тысяч рублей подсудимая была задержана с поличным.

Суд признал ее виновной по ч.3 ст. 30, п."б ч.4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий) и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в доход государства в размере 6 млн рублей.

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