Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Житель Приморья ослеп из-за новогодней петарды
Умер ведущий артист театра РФ, которому стало плохо на репетиции
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
Кто вы из «битлов»? Тест по случаю всемирного дня The BeatlesКто вы: красавчик Пол, задира Джон, меланхолик Джордж или весельчак Ринго? Пройдите тест, чтобы узнать.
Новое видео внучки Пугачевой
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Светлана Бондарчук сменила имидж
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
СМИ узнали, зачем Киев перебросил военных на границу с Крымом
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Зима в Северном полушарии
1645-летие Константина Хабенского
13:31 (мск), источник: РИА Крым

Причиной массового отравления учеников севастопольской школы могут быть продукты не из столовой — чиновник

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости (Крым). Причиной отравления шести учеников школы № 49 в Севастополе могут быть продукты не из школьной столовой. Об этом журналистам сообщила первый заместитель директора департамента образования Светлана Кириленко.

Источник: РИА "Новости"

Шесть учеников 1−4 классов школы № 49 были госпитализированы в больницу вечером в четверг, 12 января с диагнозом острая кишечная недостаточность. Было установлено, что дети питались в школьной столовой.

«12 числа в школьной столовой питалось 398 учащихся 1−4 классов, из них шестеро детей оказались в больнице. По опросам детей в больнице было выявлено, что дети питались не только продуктами в школьной столовой, но и употребляли молочные коктейли, что, возможно, тоже повлияло на их состояние», — отметила Кириленко.

На сегодняшний день состояние детей удовлетворительное.

13 января школьную столовую проверили сотрудники Роспотребнадзора.

«Серьезных нарушений выявлено не было. Результаты проверки будут известны во вторник (17 января)», — сообщила Кириленко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Астролог рассказал, чего ждать от наступающего года петуха
Boeing 747 упал на поселок в Киргизии, погибли около 40 человек
Путин установил 27 марта Днем войск национальной гвардии РФ
Записи речевого самописца самолета Качиньского переданы Варшаве
Минобороны Сирии показало работу российских боевых вертолетов
Медведев утвердил правила общественного контроля в сфере ЖКХ
Ученые из России создали наночастицы-«гранаты», убивающие рак
Finnair откажется от «самого страшного рейса» в мире
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Как быстро и просто преобразить интерьер
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения» Певица подтвердила беременность.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь