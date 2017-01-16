Причиной массового отравления учеников севастопольской школы могут быть продукты не из столовой — чиновник

Шесть учеников 1−4 классов школы № 49 были госпитализированы в больницу вечером в четверг, 12 января с диагнозом острая кишечная недостаточность. Было установлено, что дети питались в школьной столовой.

«12 числа в школьной столовой питалось 398 учащихся 1−4 классов, из них шестеро детей оказались в больнице. По опросам детей в больнице было выявлено, что дети питались не только продуктами в школьной столовой, но и употребляли молочные коктейли, что, возможно, тоже повлияло на их состояние», — отметила Кириленко.

На сегодняшний день состояние детей удовлетворительное.

13 января школьную столовую проверили сотрудники Роспотребнадзора.

«Серьезных нарушений выявлено не было. Результаты проверки будут известны во вторник (17 января)», — сообщила Кириленко.