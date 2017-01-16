В Калининграде задержан нетрезвый мужчина с мачете и топором

С просьбой о помощи в полицию вечером 12 января обратился 35-летний калининградец. Он рассказал, что его знакомый во время застолья пригрозил физической расправой. Подтвердил он свои намерения, взяв в одну руку — мачете, в другую — топор.

Конфликт разрешили участковые, вызванные на место. Они изъяли предполагаемые орудия преступления.

«26-летний подозреваемый, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов, сознался в содеянном. Он пояснил, что совершил противоправные действия в результате бытового конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — говорят в полиции.

За угрозы убийством калининградцу грозит срок до 2 лет.