На Семилукском огнеупорном заводе произошел выброс красной пыли

Выброс пыли произошел на огнеупорном заводе в Семилуках в ночь на воскресенье, 15 января. После ЧП снег возле предприятия стал бурым, сообщили корреспонденту РИА «Воронежа» жители улицы Карла Маркса. Пыль осела на всех горизонтальных поверхностях.

Семилукский огнеупорный завод начал пылить в ночь на пятницу, 13 января. По словам члена наблюдательного совета при предприятии по реализации экологического плана Натальи Коноплиной, красноватая взвесь летела со стороны цеха № 2. Это не бросалось в глаза из-за погоды — оседавшую пыль покрывали новые слои снега. В субботу, 14 января, снегопад прекратился. За ночь 100−150 м улицы Карла Маркса напротив цеха стали бурыми.

Жители позвонили в мэрию и на предприятие в воскресенье, 15 января. На место прибыли представитель горадминистрации и сотрудник компании «Ника-Петротэк», которая работает на мощностях Семилукского огнеупорного завода. Представитель «Ники-Петротэк» Николай Манаков распорядился остановить оборудование из-за сбоя в работе фильтра.

— Из-за скачка напряжения вышел из строя дымосос — при запуске он порвал один из фильтров. Руководство предприятия участило контроль работы фильтров до одного раза в четыре часа. Хотя за 2,5 года эксплуатации данные фильтры не давали сбоя, в случае аварии будет введена резервная установка. У цеха формования дополнительно установят забор, который защитит пыль с предприятия от раздувания. Усиленный контроль и дополнительные меры помогут избежать повторения подобных ситуаций, — прокомментировала ситуацию пресс-служба «Ника-Петротэк».

Руководство компании «Ника-Петротэк» извинилось перед семилукцами за неудобства. Горожане намерены пожаловаться зампредседателя облправительства Максиму Увайдову, курирующему экологию, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» Наталья Коноплина.

— «Ника-Петротэк» реализует экологический план, который призван снизить уровень запыленности и шума. Но его эффективность у жителей улицы вызывает большие сомнения, — пояснила Наталья Коноплина.

В пресс-службе компании заверили, что готовы оперативно реагировать на обращения семилукцев:

— При возникновении вопросов к работе предприятия настоятельно просим незамедлительно обращаться в пресс-службу компании, к помощнику замдиректора по общим вопросам Галине Елфимовой или же непосредственно к руководству. Все контактные телефоны есть в распоряжении жителей близлежащих домов.

Контекст

Впервые выброс красноватой пыли на Семилукском огнеупорном заводе произошел в апреле 2016 года. Семилукцы пожаловались губернатору на выбросы пыли и шум с завода в августе 2016 года. Алексей Гордеев поручил создать рабочую группу, которая изучит влияние предприятия на экологию райцентра. «Ника-Петротэк» предоставила план мероприятий по экологической безопасности на общую сумму около 27 млн рублей в сентябре 2016 года. Предприятие утвердило план по снижению уровня запыленности и шума. При Семилукском огнеупорном заводе создали наблюдательный совет, контролирующий реализацию экологического плана.

«Ника-Петротэк» работает на мощностях огнеупорного завода в Семилуках с октября 2015 года. Компания выступила инвестором проекта, выкупив у областных властей пакет акций предприятия (ОАО «Семилукский огнеупорный завод» признали банкротом). Общий объем инвестиций в реанимацию семилукской площадки и новое производство оценивается в 6,5 млрд рублей. Компания планирует выйти на объем производства порядка 7 млрд рублей в денежном выражении.