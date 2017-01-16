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14:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В ДТП на трассе под Воронежем один человек погиб и три пострадали

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии и напоминают автомобилистам, что зимой после снегопада возможно образование снежных накатов и наледей.

Автомобили Daewoo Nexia и Skoda столкнулись на 41 км автодороги «Воронеж — Луганск» в Хохольском районе в 9:30 понедельника, 16 января. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в службе спасения 112. В ДТП погиб один человек, еще три пострадали, уточнили в группе пропаганды региональной ГИБДД.

По данным автоинспекции, водитель Daewoo Nexia, 53-летний житель Белгородской области, ехал в сторону Воронежа и на встречной полосе столкнулся со Skoda под управлением 49-жителя Воронежской области. В аварии погиб водитель Daewoo. В больницу с травмами попали две его пассажирки — их возраст устанавливается, а также 48-летний пассажир Skoda.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии и напоминают автомобилистам, что зимой после снегопада возможно образование снежных накатов и наледей. Рекомендуется снижать скорость, соблюдать дистанцию и не выходить на обгон на узких участках трассы и в условиях плохой видимости.

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