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13:33 (мск), источник: 112.ua

В Житомирской области после массовой перестрелки введен план «Сирена»

Сейчас разыскиваются автомобили «Mitsubishi Pajero» серого цвета, «Škoda» темного цвета и «Ford Transit» синего цвета.

Источник: 112.ua

В Житомирской области после массовой перестрелки в городе Олевск введен оперативный план-перехват «Сирена». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В ведомстве уточнили, что в ходе разборок участники конфликта применяли автоматическое оружие.

«После стрельбы злоумышленники сели в автомобили “Mitsubishi Pajero” серого цвета, “Škoda” темного цвета и “Ford Transit” синего цвета и скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении.

Сейчас в Олевске работают правоохранители, продолжается осмотр места происшествия, изъяты гильзы, фрагменты взрывного устройства и другие доказательства. Также устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1, 7 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений), УК Украины. Расследование уголовного производства находится на контроле прокуратуры Житомирской области.

Напомним, что ночью 16 января в городе Олевск произошла массовая перестрелка с участием нескольких десятков человек. По данным полиции, конфликт возник как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области. В то же время местные СМИ пишут, что причиной перестрелки стали разборки относительно добычи янтаря в райцентре. В результате огнестрельные ранения получили семь человек: четверо — жители Олевского района и еще трое — львовяне, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи.

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