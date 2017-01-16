Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Российские ученые изобрели способ лечения болезни Паркинсона
«Она сделала катастрофическую ошибку»: Трамп о решении Меркель
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Курникова и Иглесиас завели щенка
Кто вы из «битлов»? Тест по случаю всемирного дня The BeatlesКто вы: красавчик Пол, задира Джон, меланхолик Джордж или весельчак Ринго? Пройдите тест, чтобы узнать.
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись
Синди Кроуфорд опубликовала фото без макияжа
СМИ узнали, зачем Киев перебросил военных на границу с Крымом
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Зима в Северном полушарии
1645-летие Константина Хабенского
13:49 (мск), источник: Sputnik.by

Девушка выпала из окна дома в Солигорске

В настоящее время сотрудники Солигорского РОВД устанавливают очевидцев произошедшего.

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Молодая девушка выпала из окна в Солигорске, пострадавшую доставили в реанимацию, где она впоследствии скончалась, сообщили очевидцы ЧП в социальных сетях.

Инцидент в райцентре произошел в понедельник утром в доме, расположенном на улице Ленина.

Сообщается, что из окна жилого дома выпала молодая девушка, пострадавшая была доставлена в Солигорскую центральную районную больницу, где впоследствии скончалась.

В настоящее время сотрудники Солигорского РОВД устанавливают очевидцев произошедшего. В милиции просят граждан, ставших свидетелями ЧП, позвонить по телефонам (29) 750 28 76 или 102.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В ожидании Меланьи: как влияли на моду и политику наряды первых леди США
Boeing 747 упал на поселок в Киргизии, погибли около 40 человек
Путин установил 27 марта Днем войск национальной гвардии РФ
Записи речевого самописца самолета Качиньского переданы Варшаве
Минобороны Сирии показало работу российских боевых вертолетов
Медведев утвердил правила общественного контроля в сфере ЖКХ
Ученые из России создали наночастицы-«гранаты», убивающие рак
Finnair откажется от «самого страшного рейса» в мире
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве В судах рассматривается уже более десяти однотипных дел
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения» Певица подтвердила беременность.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь