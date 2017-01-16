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13:44 (мск), источник: Actualitati.md

В Румынии микроавтобус с молдаванами попал под поезд

Микроавтобус с молдаванами, который направлялся из Германии в Республику Молдова, столкнулся с поездом в Румынии. В момент аварии в микроавтобусе находились 7 граждан Молдовы. К счастью, никто из них не пострадал.

Источник: Actualitati.md

Инцидент произошел минувшим вечером на железной дороге в населенном пункте Ливезиле. По информации румынских СМИ, 25-летний водитель микроавтобуса проезжая железнодорожный переезд не удостоверился в безопасности движения.

На место аварии прибыли экипажи спасателей и пожарных, однако все 7 пассажиров отказались от медицинской помощи и госпитализации. Более того, через полчаса они пересели в другой микроавтобус и продолжили свой путь в Молдову.

Водителю пришлось пройти тест на содержание алкоголя в крови. Результат тестирования оказался отрицательным.

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