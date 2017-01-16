В Румынии микроавтобус с молдаванами попал под поезд

Инцидент произошел минувшим вечером на железной дороге в населенном пункте Ливезиле. По информации румынских СМИ, 25-летний водитель микроавтобуса проезжая железнодорожный переезд не удостоверился в безопасности движения.

На место аварии прибыли экипажи спасателей и пожарных, однако все 7 пассажиров отказались от медицинской помощи и госпитализации. Более того, через полчаса они пересели в другой микроавтобус и продолжили свой путь в Молдову.

Водителю пришлось пройти тест на содержание алкоголя в крови. Результат тестирования оказался отрицательным.