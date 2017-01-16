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14:00 (мск), источник: РИА Новости

Новосибирский суд взыскал с осужденного экс-чиновника более миллиона рублей

НОВОСИБИРСК, 16 янв — РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска в понедельник принял решение взыскать с осужденного за участие в банде бывшего чиновника администрации Новосибирской области Александра Солодкина (старшего) более 1 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Дмитрий Лямкин.

«Сегодня суд удовлетворил требования прокурора о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в полном объеме», — сказал собеседник агентства, уточнив, что с Солодкина, таким образом, взыскан 1 миллион 56 тысяч 620 рублей.

Гражданский иск подал прокурор Новосибирской области на сумму, которая фигурирует в приговоре Солодкину, по одному из эпизодов которого он был признан виновным в хищении денег из бюджета Новосибирской области, выделенных на проведение спортивных соревнований.

В ноябре 2015 года Новосибирский областной суд за участие в организованном преступном сообществе «Труновские» и другие преступления приговорил Александра Солодкина (старшего) к шести годам колонии общего режима и штрафу в 1,2 миллиона рублей, бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина (младшего) — к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей, а бывшего замглавы наркополиции по Новосибирской области Андрея Андреева — к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 805 тысяч рублей.

В июне 2016 года Верховный суд РФ изменил приговор, снизив Солодкину (младшему) наказание до 8 лет колонии, Андрееву — до 7 лет, а приговор Александру Солодкину (старшему) оставил без изменения. В настоящее время бывший чиновник обладминистрации и бывший замглавы областной наркополиции уже находятся на свободе. Суд отказал в условно-досрочном освобождении Александру Солодкину (младшему), он не стал обжаловать это решение.

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