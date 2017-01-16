Новосибирский суд взыскал с осужденного экс-чиновника более миллиона рублей

«Сегодня суд удовлетворил требования прокурора о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в полном объеме», — сказал собеседник агентства, уточнив, что с Солодкина, таким образом, взыскан 1 миллион 56 тысяч 620 рублей.

Гражданский иск подал прокурор Новосибирской области на сумму, которая фигурирует в приговоре Солодкину, по одному из эпизодов которого он был признан виновным в хищении денег из бюджета Новосибирской области, выделенных на проведение спортивных соревнований.

В ноябре 2015 года Новосибирский областной суд за участие в организованном преступном сообществе «Труновские» и другие преступления приговорил Александра Солодкина (старшего) к шести годам колонии общего режима и штрафу в 1,2 миллиона рублей, бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина (младшего) — к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей, а бывшего замглавы наркополиции по Новосибирской области Андрея Андреева — к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 805 тысяч рублей.