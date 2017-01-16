Житель Башкирии жестоко убил отказавшую дать в долг деньги 83-летнюю пенсионерку

По версии следствия, вечером 12 января текущего года 31-летний нетрезвый мужчина пришел домой к жительнице деревни Мустафино Аургазинского района, где нанес хозяйке множественные удары ножом. Потерпевшая получила несовместимые с жизнью ранения и скончалась на месте. Обвиняемого нашли и задержали. Он признал свою вину, а также пояснил, что пришел к пенсионерке занять деньги в долг по совету знакомого, но получил отказ.

Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Обвиняемый содержится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, проинформировали в пресс-службе ведомства.