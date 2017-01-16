В Омске на пешеходном переходе сбили девочку
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства наезда на юного пешехода, находившегося на «зебре».
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства наезда на юного пешехода, находившегося на «зебре».
16 января в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о
Как сообщает сайт УМВД России по Омской области, прибывшими на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Пробокс», женщина 1964 г.р., двигаясь по проспекту Мира, в районе дома № 58 допустила наезд на 10-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребёнок доставлен в медицинское учреждение.
По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.