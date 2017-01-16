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14:37 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске на пешеходном переходе сбили девочку

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства наезда на юного пешехода, находившегося на «зебре».

16 января в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Мира. На место ДТП незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, полицейскими вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщает сайт УМВД России по Омской области, прибывшими на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Пробокс», женщина 1964 г.р., двигаясь по проспекту Мира, в районе дома № 58 допустила наезд на 10-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребёнок доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

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