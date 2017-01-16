В Аксае нетрезвая девушка «заминировала» улицу Ленина
Жители Аксая вынуждены были искать альтернативные дороги в объезд одной из главных улиц города. Улицу Ленина перекрыли полицейские и экстренные службы.
Жители Аксая вынуждены были искать альтернативные дороги в объезд одной из главных улиц города. Улицу Ленина перекрыли полицейские и экстренные службы.
Как сообщили в
В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Обвиняемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с выплатой штрафа до 200 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.