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15:25 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Аксае нетрезвая девушка «заминировала» улицу Ленина

Жители Аксая вынуждены были искать альтернативные дороги в объезд одной из главных улиц города. Улицу Ленина перекрыли полицейские и экстренные службы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, эта вынужденная мера была связана с информацией о заминировании. Но, как выяснилось позже, сообщение было ложным. Полиция оперативно задержала «террориста» — им оказалась 24-летняя местная жительница. В момент звонка в правоохранительные органы девушка была нетрезва.

В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Обвиняемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с выплатой штрафа до 200 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.

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