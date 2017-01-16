В Аксае нетрезвая девушка «заминировала» улицу Ленина

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, эта вынужденная мера была связана с информацией о заминировании. Но, как выяснилось позже, сообщение было ложным. Полиция оперативно задержала «террориста» — им оказалась 24-летняя местная жительница. В момент звонка в правоохранительные органы девушка была нетрезва.

В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Обвиняемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с выплатой штрафа до 200 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.