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14:37 (мск), источник: Tengrinews

На стройке EXPO-2017 погиб рабочий

Инцидент произошел 14 января 2017 года.

Источник: Tengrinews

Сотрудник компании Aden Metal погиб на строительстве объектов EXPO-2017 в Астане. Эту информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в компании. Также представители фирмы подтвердили информацию о том, что инцидент произошел 14 января 2017 года.

«На данный момент ведется расследование. Никакую информацию я разглашать не могу», — сообщили в компании.

Согласно информации на официальном сайте, компания Aden Metal является строительной подрядной организацией, специализирующейся на сооружении внешней обшивки (фасадные и кровельные работы), обеспечивающей проектирование систем, закупку материалов, изготовление и сборку систем, а также их установку на строительных площадках. Как сообщал ранее прокурор района Есиль Астаны Талгат Алибаев, в 2016 году на строительстве объектов EXPO-2017 погибли двое рабочих.

«Два дела направлены в суд. Сейчас мы ожидаем решения суда. Это по двум делам, которые были со смертельным исходом, — сказал он.

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