На трассе «Полазна-Чусовой» вновь погиб человек
Смертельная авария случилась утром 16 января. Нарушая правила движения при обгоне, автомобилист попал в ДТП, в котором погиб.
Смертельная авария случилась утром 16 января. Нарушая правила движения при обгоне, автомобилист попал в ДТП, в котором погиб.
В 10:10 со стороны Чусового в направлении Полазны двигался автомобиль «ВАЗ-21099». За рулем был мужчина 1963 года рождения.
Предварительно установлено, что на 27 километре трассы в зоне действия дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен», он выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение с Renault Premium с полуприцепом.
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте. По факту случившегося проводится проверка.
Напомним, 13 января при выезде на дорогу «Полазна-Чусовой» со стороны поселка