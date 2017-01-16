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16:52 (мск), источник: Новости Перми

На трассе «Полазна-Чусовой» вновь погиб человек

Смертельная авария случилась утром 16 января. Нарушая правила движения при обгоне, автомобилист попал в ДТП, в котором погиб.

В 10:10 со стороны Чусового в направлении Полазны двигался автомобиль «ВАЗ-21099». За рулем был мужчина 1963 года рождения.

Предварительно установлено, что на 27 километре трассы в зоне действия дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен», он выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение с Renault Premium с полуприцепом.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте. По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, 13 января при выезде на дорогу «Полазна-Чусовой» со стороны поселка Верхне-Чусовские городки погиб водитель «Нивы».

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