На трассе «Полазна-Чусовой» вновь погиб человек

В 10:10 со стороны Чусового в направлении Полазны двигался автомобиль «ВАЗ-21099». За рулем был мужчина 1963 года рождения.

Предварительно установлено, что на 27 километре трассы в зоне действия дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен», он выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение с Renault Premium с полуприцепом.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте. По факту случившегося проводится проверка.