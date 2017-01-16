На Кубани выживший в ледяном плену подросток попал в реанимацию

Как уже сообщалось, четверо несовершеннолетних погибли. Единственным выжившим стал самый младший из них, 14-летний восьмиклассник средней школы № 18 Тимашевского района Игорь Волошин. Именно он, добравшись до берега, сообщил о случившемся женщине, живущей недалеко от берега, а та позвонила спасателям и вызвала «скорую». Это произошло в 16 часов. С переохлаждением и порезами рук и ног подросток был доставлен в Тимашевскую ЦРБ, а после обследования его перевели в реанимацию.
Сейчас медики оценивают его состояние как удовлетворительное, но Игорь по-прежнему находится в отделении реанимации. С ним работает психолог, в палате находится мама подростка. Сколько времени парень провел в ледяной воде и как ему удалось спастись, выяснится после того, как только он сможет дать показания следователям. Пока известно, что он достаточно долго пробирался сквозь заросли камышей, в кровь изрезав ноги и руки.
Четверых его друзей спасатели искали до глубокой ночи. Тело самого старшего из них, 17-летнего студента колледжа, было найдено первым практически возле берега — в 17.10.
К поиску остальных погибших были привлечены водолазы. Учащегося 9 «б» класса они обнаружили в 19.25, а его одноклассников уже после полуночи: одного — в 00.01, а второго — в 01.26. Все трое дружили еще с детского сада, учились в одном классе и занимались спортом. Вместе они и на фотографии, выставленной в фойе 18-й средней школы города Тимашевска. Возле снимка постоянно находятся дети, которые никак не могут поверить в гибель своих друзей….
Распоряжением главы Тимашевского муниципалитета Алексея Житлова во вторник, 17 января, в районе объявлен траур. В организации похорон родственникам оказывается вся необходимая помощь.
Тем временем
По факту гибели четырех несовершеннолетних жителей микрорайона Садовод города Тимашевска продолжается доследственная проверка. Как сообщила корреспонденту «РГ» старший помощник руководителя краевого управления СКР Наталья Смяцкая, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, выясняются все обстоятельства случившегося.