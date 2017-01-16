На Кубани выживший в ледяном плену подросток попал в реанимацию

Как уже сообщалось, четверо несовершеннолетних погибли. Единственным выжившим стал самый младший из них, 14-летний восьмиклассник средней школы № 18 Тимашевского района Игорь Волошин. Именно он, добравшись до берега, сообщил о случившемся женщине, живущей недалеко от берега, а та позвонила спасателям и вызвала «скорую». Это произошло в 16 часов. С переохлаждением и порезами рук и ног подросток был доставлен в Тимашевскую ЦРБ, а после обследования его перевели в реанимацию.

Сейчас медики оценивают его состояние как удовлетворительное, но Игорь по-прежнему находится в отделении реанимации. С ним работает психолог, в палате находится мама подростка. Сколько времени парень провел в ледяной воде и как ему удалось спастись, выяснится после того, как только он сможет дать показания следователям. Пока известно, что он достаточно долго пробирался сквозь заросли камышей, в кровь изрезав ноги и руки.

Четверых его друзей спасатели искали до глубокой ночи. Тело самого старшего из них, 17-летнего студента колледжа, было найдено первым практически возле берега — в 17.10.

К поиску остальных погибших были привлечены водолазы. Учащегося 9 «б» класса они обнаружили в 19.25, а его одноклассников уже после полуночи: одного — в 00.01, а второго — в 01.26. Все трое дружили еще с детского сада, учились в одном классе и занимались спортом. Вместе они и на фотографии, выставленной в фойе 18-й средней школы города Тимашевска. Возле снимка постоянно находятся дети, которые никак не могут поверить в гибель своих друзей….

Распоряжением главы Тимашевского муниципалитета Алексея Житлова во вторник, 17 января, в районе объявлен траур. В организации похорон родственникам оказывается вся необходимая помощь.

Тем временем