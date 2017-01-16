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17:48 (мск), источник: РИАЦ

На дорогах Волгограда за три дня выявлено 23 пьяных водителя

В течение трёх дней в Волгограде проходили массовые проверки автовладельцев.

Профилактическая акция дорожных полицейских Волгограда «Стоп Аварийность», проходившая в течение трех последних дней на дорогах областного центра, дала весьма основательный «урожай», подтвердивший актуальность принимаемых мер.

В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 129 водителей. 23 из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Трое находились за рулем машины, не имея права на управление транспортным средством. У 41 водителя отсутствовала обязательная страховка ОСАГО, девять водителей управляли машинами с технической неисправностью, пятеро нарушили правила перевозки детей, 32 водителя управляли автотранспортом с нарушением правил тонировки. Были выявлены и другие нарушения в области правил дорожного движения.

Остановка водителей транспортных средств осуществлялась группами нарядов ДПС. Сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду провели с нарушителями убедительные профилактические беседы о возможных последствиях таких нарушений.

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