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15:40 (мск), источник: Фонтанка

Петербуржец задержан за угрозу бросить фен в ванную возлюбленной

В Колпинском районе Петербурга задержали мужчину, угрожавшего убить свою сожительницу, бросив к ней в ванную работающий фен.

Источник: Reuters

Как стало известно «Фонтанке», 33-летняя жительница дома № 48 по улице Веры Слуцкой вызвала полицию около 9 утра в понедельник, 16 января. Когда наряд районного ОВО прибыл на место происшествия, заявительница сообщила, что в ее квартире находится неизвестный мужчина. В помещении сотрудники правоохранительных органов, действительно, обнаружили 48-летнего петербуржца. Правда, оказался он не незнакомым, а гражданским мужем хозяйки.

Как выяснилось, утром у пары произошел конфликт. Мужчина, по предварительной информации, посадил сожительницу в наполненную водой ванну и пообещал бросил туда фен. Потом, впрочем, все же позволил женщине одеться и выгнал ее на улицу.

Дебошира доставили в ближайший отдел полиции, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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