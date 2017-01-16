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15:42 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде «Пежо» вылетел в кювет

На улице Большой Окружной в областном центре в кювет вылетел легковой автомобиль.

Об этом в понедельник сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».

Легковой автомобиль марки «Пежо» съехал с дороги в районе СНТ «Вишенка», машину вытащили из кювета автомобилисты.

По предварительной информации, никто не пострадал.

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