В Славянске микроавтобус въехал в столб, пострадали 7 человек

Как информируют в пресс-службе полиции Донецкой области, около 7 утра в полицию поступило сообщение о аварии на улице Современной. Правоохранители немедленно выехали на место происшествия. Полиция установила, что 38-летний водитель микроавтобуса «Опель Виваро» ехал из Покровска в Харьков и не справился с управлением. Автомобиль вынесло за пределы проезжей части. В результате микроавтобус въехал в столб, водитель и пассажиры получили травмы средней и легкой тяжести.

Экспертиза сделала заключение, что в момент ДТП водитель не находился в состоянии опьянения. Все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.