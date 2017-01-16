Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Специалисты рассказали о неожиданных признаках ума
Нововведние Сбербанка лишит работы тысячи жителей России
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Новое видео внучки Пугачевой
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
«Впервые с таким столкнулись»: британский адмирал о флоте РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
СМИ узнали, зачем Киев перебросил военных на границу с Крымом
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Рождество Христово в городах России
1645-летие Константина Хабенского
14Зима в Северном полушарии
15:07 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Славянске микроавтобус въехал в столб, пострадали 7 человек

В Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса пострадали семь человек.

Источник: Telegraf.com.ua

Как информируют в пресс-службе полиции Донецкой области, около 7 утра в полицию поступило сообщение о аварии на улице Современной. Правоохранители немедленно выехали на место происшествия. Полиция установила, что 38-летний водитель микроавтобуса «Опель Виваро» ехал из Покровска в Харьков и не справился с управлением. Автомобиль вынесло за пределы проезжей части. В результате микроавтобус въехал в столб, водитель и пассажиры получили травмы средней и легкой тяжести.

Экспертиза сделала заключение, что в момент ДТП водитель не находился в состоянии опьянения. Все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Профессии, которые технический прогресс оставил в прошлом (Фото)
Boeing 747 упал на поселок в Киргизии, погибли около 40 человек
Путин установил 27 марта Днем войск Росгвардии
Записи речевого самописца самолета Качиньского переданы Варшаве
Московская биржа возобновила торги
Медведев утвердил правила общественного контроля за ЖКХ
Российские ученые создали наночастицы-«гранаты», убивающие рак
Предсказано появление первого в мире триллионера
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Эксперты рассказали о скрытых скидках на жилье в Москве
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения» Певица подтвердила беременность.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь