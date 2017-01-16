СКР проверяет обстоятельства гибели солиста Мариинского театра

Главное следственное управление СКР по Петербургу проводит проверку по факту гибели солиста оперной труппы Мариинского театра Эдуарда Цанги, сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудники СКР выясняют все обстоятельства гибели 37-летнего мужчины.

Артист почувствовал себя плохо 13 января. Он обратился в медицинское учреждение, однако от госпитализации отказался. На следующий день состояние мужчины ухудшилось. Ему вызвали скорую помощь, но во время реанимационных мероприятий солист Мариинки умер.

Эдуард Цанга был принят в Академию молодых певцов Мариинского театра в 200 году, а через восемь лет артист вошел в основной состав оперной труппы.