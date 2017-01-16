СКР проверяет обстоятельства гибели солиста Мариинского театра
Артист входил в основной состав оперной труппы.
Артист входил в основной состав оперной труппы.
Главное следственное управление СКР по Петербургу проводит проверку по факту гибели солиста оперной труппы Мариинского театра Эдуарда Цанги, сообщает
Артист почувствовал себя плохо 13 января. Он обратился в медицинское учреждение, однако от госпитализации отказался. На следующий день состояние мужчины ухудшилось. Ему вызвали скорую помощь, но во время реанимационных мероприятий солист Мариинки умер.
Эдуард Цанга был принят в Академию молодых певцов Мариинского театра в 200 году, а через восемь лет артист вошел в основной состав оперной труппы.