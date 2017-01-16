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15:14 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале задержали подозреваемых в стрельбе на закрытом химзаводе

Свердловские полицейские совместно с коллегами из регионального ФСБ задержали четверых подозреваемых в стрельбе на территории закрытого химического завода в Красноуральске.

«Это неработающие местные жители 1992, 1995 и 1989 годов рождения. Двое из них ранее были судимы. Личность пятого подозреваемого сыщики также установили — он объявлен в розыск. Преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений», — сообщил пресс-секретарь полицейского главка Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, в минувшую субботу под покровом ночи компания наведалась на объект, где открыла стрельбу по сторожам. Один из охранников отделался легкими травмами и его почти сразу отпустили из больницы домой, двум другим потребовалась более серьезная врачебная помощь — они получили огнестрельные ранения. «У прооперированных сторожей, к счастью, дело пошло на поправку. Сегодня врачи разрешили полицейским их допросить», — рассказал полковник Горелых.

Красноуральское предприятие закрылось в 2014 году, сейчас находится в стадии банкротства: корпуса разрушены, нормального ограждения нет. По данным полиции, в декабре прошлого года приятели уже наведывалась на территорию неработающего завода, чтобы пособирать металлолом, но наткнулись на сторожей и вынуждены были ретироваться не с чем. В эту субботу, очевидно, решили отомстить охранникам, из-за которых остались без улова: выпили для храбрости и пришли «на разборки».

Оперуполномоченные изъяли у подозреваемых маски, одежду и прочие вещдоки. Расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью (пункты «а» и «б» части 3 статьи 111 УК РФ) продолжается.

«На причастность к ЧП были проверены десятки лиц, в том числе те, кто ведет асоциальный образ жизни. Наиболее отличившиеся при раскрытии этого преступления сотрудники полиции будут поощрены», — подчеркнул официальный представитель МВД региона.

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