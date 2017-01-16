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15:07 (мск), источник: Uralpress.ru

Миасский подросток, съехавший с горки в дерево, находится в реанимации ЧОКБ

Подросток из Миасса (Челябинская область), пострадавший во время катания на Ильменском хребте, находится в реанимации Челябинской детской областной больницы. Врачи пока прогнозов не дают.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре областной поисково-спасательной службы, трагедия произошла в субботу, 14 января, около полудня на Ильменском хребте в районе НПО Электромеханики.

Группа подростков 14−16 лет каталась с горы на ледянке. 15-летний подросток при очередном спуске на середине склона врезался в дерево и потерял сознание. Его товарищи вызвали спасателей и скорую помощь. У подростка диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Он доставлен в областную больницу Челябинска.

«Подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии, — сообщила пресс-секретарь Челябинской областной детской клинической больницы Ольга Терехина. — Он в медикаментозной коме, на аппарате искусственной вентиляции легких».

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