Миасский подросток, съехавший с горки в дерево, находится в реанимации ЧОКБ

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре областной поисково-спасательной службы, трагедия произошла в субботу, 14 января, около полудня на Ильменском хребте в районе НПО Электромеханики.

Группа подростков 14−16 лет каталась с горы на ледянке. 15-летний подросток при очередном спуске на середине склона врезался в дерево и потерял сознание. Его товарищи вызвали спасателей и скорую помощь. У подростка диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Он доставлен в областную больницу Челябинска.