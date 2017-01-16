Иномарка на скорости пронеслась сквозь толпу людей

Удивительный инцидент на дорогах Челябинска. Все могло закончиться трагично, если бы не везение: иномарка на скорости вылетела на тротуар, по которому шли пешеходы. Не задев никого из людей, машина врезалась в забор, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на видео очевидцев.

Несколько человек шли по тротуару на улице Лесопарковая, как вдруг на их пути возник «Хендай Солярис». Легковушку отбросило на тротуар, когда он на высокой скорости двигался за грузовиком по второй полосе в сторону плотины. Неожиданно для водителя «корейца» фургончик начал поворачивать во двор через двойную сплошную линию, и тот, уходя от столкновения, свернул на тротуар.