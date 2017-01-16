Волгоградец в порыве ревности спалил машину экс-возлюбленной

Ночью 14 января в полицию поступило сообщение о том, что в одном из дворов по ул. Казахской произошло возгорание автомашины Nissan.

В результате возгорания пламя перекинулось на припаркованные рядом автомашины Hyundai и Daewoo.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы установили, что возгорание произошло в результате поджога. Вскоре по подозрению в поджоге был задержан 50-летний местный житель. Как установили оперативники, мужчина из ревности к своей бывшей сожительнице облил ее автомашину бензином и поджог, в результате которого пострадали еще две иномарки.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ — «Умышленное повреждение чужого имущества».

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.