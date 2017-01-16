СК проводит проверку по факту гибели выпавшей из окна девушки
Погибшей было 26 лет, точная причина смерти девушки будет установлена по итогам
Погибшей было 26 лет, точная причина смерти девушки будет установлена по итогам
МИНСК, 16 янв — Sputnik. Солигорский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту гибели выпавшей из окна в Солигорске девушки, сообщили Sputnik в УСК по Минской области.
Инцидент в райцентре произошел в понедельник утром в доме, расположенном на улице Ленина. Девушка выпала из окна жилого дома.
«Солигорский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту смерти 26-летней жительницы Солигорска. Она скончалась в больнице от полученных телесных повреждений, образовавшихся, по предварительным данным, в результате падения с высоты», — сказала официальный представитель УСК Татьяна Белоног.
По ее словам, в настоящее время следствие работает с родственниками, опрашивает знакомых и коллег погибшей. С целью установления точной причины смерти назначена