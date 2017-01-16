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15:15 (мск), источник: Sputnik.by

СК проводит проверку по факту гибели выпавшей из окна девушки

Погибшей было 26 лет, точная причина смерти девушки будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Солигорский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту гибели выпавшей из окна в Солигорске девушки, сообщили Sputnik в УСК по Минской области.

Инцидент в райцентре произошел в понедельник утром в доме, расположенном на улице Ленина. Девушка выпала из окна жилого дома.

«Солигорский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту смерти 26-летней жительницы Солигорска. Она скончалась в больнице от полученных телесных повреждений, образовавшихся, по предварительным данным, в результате падения с высоты», — сказала официальный представитель УСК Татьяна Белоног.

По ее словам, в настоящее время следствие работает с родственниками, опрашивает знакомых и коллег погибшей. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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