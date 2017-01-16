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15:43 (мск), источник: ТАСС

Ошибка пилотирования названа основной причиной авиапроисшествий 2015 года на Урале

При этом следствием не было установлено случаев недостаточной подготовки пилота.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Ошибка пилотирования считается основной причиной крупных авиационных происшествий, произошедших на Урале в 2015 году, рассказала сегодня заместитель руководителя Уральского следственного управления на транспорте СК РФ полковник юстиции Надежда Севрюкова.

В 2015 году 6 из 9 крупных авиационных происшествий, по которым возбуждены уголовные дела, произошли по причине ошибки пилотирования. По словам Севрюковой, причины авиационных происшествий 2016 года пока устанавливаются, так как комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) еще не завершила расследование всех ЧП.

«Наиболее частая причина авиационных происшествий в 2015 году — это человеческий фактор, ошибка пилотирования. При этом нами не было установлено случаев недостаточной подготовки пилота. При обучении теории уделяется достаточно большое количество времени, но на практике пилот не всегда вовремя ориентируется», — сказала Севрюкова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По мнению заместителя руководителя уральского следственного управления на транспорте СК РФ подполковника юстиции Романа Кашина, ошибка пилотирования не всегда связана с неверно принятым решением пилота. «Ошибка пилотирования не означает, что пилот что-то неправильно сделал. Иногда пилот опаздывает буквально на секунду и просто не успевает сделать что-то, что является правильным», — добавил он.

Авиационные происшествия на Урале в 2015 году.

18 января 2015 года в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры разбился легкомоторный самолет. На борту находился владелец самолета и его пассажир. В результате происшествия скончался владелец самолета.

В июне 2015 года легкомоторный гидросамолет «Пеликан-2» потерпел крушение в 27 километрах от Ханты-Мансийска на северной оконечности озера Мухрино. На борту воздушного судна находились 2 человека, они погибли.

В ноябре 2015 года вертолет АС-350 авиакомпании «Скол» совершил жесткую посадку в ХМАО — Югре. Тела двух погибших были обнаружены в кабине вертолета, тела еще двух — в 50 метрах от места крушения.

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