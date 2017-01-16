В теплице под Краснодаром задержана группа нелегальных мигрантов
Все они будут выдворены за пределы России.
Все они будут выдворены за пределы России.
Как сообщает
В частности, 30 человек не имели патентов на работу, шестеро из них повторно привлекались к административной ответственности за аналогичное правонарушение, 25 человек при въезде на территорию России заявили несоответствующую действительности цель прибытия, двое превысили установленные законодательством сроки пребывания иностранцев на территории России.
В результате проверки в отношении иностранных граждан было составлено свыше 60 протоколов об административных правонарушениях.
Собранные сотрудниками полиции материалы были рассмотрены в Динском районном суде, который принял решение об административном выдворении 36 иностранцев за пределы России. Общая сумма наложенных штрафных санкций составила около 150 тысяч рублей.
В настоящее время нарушители помещены в центр временного содержания иностранных граждан. Их работодателю грозит штраф до 800 тысяч рублей.