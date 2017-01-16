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15:44 (мск), источник: Югополис

В теплице под Краснодаром задержана группа нелегальных мигрантов

Все они будут выдворены за пределы России.

Источник: Югополис

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, во время рейдов в Динском районе в одном из тепличных комплексов полицейские выявили 37 иностранных граждан из ближнего и дальнего зарубежья. В ходе проверки документов выяснилось, что все иностранцы трудятся на территории России с нарушениями законодательства.

В частности, 30 человек не имели патентов на работу, шестеро из них повторно привлекались к административной ответственности за аналогичное правонарушение, 25 человек при въезде на территорию России заявили несоответствующую действительности цель прибытия, двое превысили установленные законодательством сроки пребывания иностранцев на территории России.

В результате проверки в отношении иностранных граждан было составлено свыше 60 протоколов об административных правонарушениях.

Собранные сотрудниками полиции материалы были рассмотрены в Динском районном суде, который принял решение об административном выдворении 36 иностранцев за пределы России. Общая сумма наложенных штрафных санкций составила около 150 тысяч рублей.

В настоящее время нарушители помещены в центр временного содержания иностранных граждан. Их работодателю грозит штраф до 800 тысяч рублей.

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