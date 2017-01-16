В Тольятти полиция разыскивают двух водителей, скрывшихся с мест ДТП

Полицейские Тольятти разыскивают двух водителей, сбивших пешеходов и скрывшихся с мест ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

За минувшие сутки в Тольятти произошло два случая наезда на пешеходов, причем оба водителя скрылись с места происшествия. Первое ДТП случилось в 16:15 на улице Горького. Водитель неустановленного автомобиля сбил 45-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Второе подобное ДТП произошло в 18:00 на Ленинском проспекте. Неустановленный автомобилист, ехавший со стороны проспекта Степана Разина в направлении улицы Юбилейной, сбил 69-летнюю женщину, также переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Оба предполагаемых виновника ДТП оставили место аварии, не оказав пострадавшим первую помощь. В результате наездов пешеходы получили травмы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают скрывшихся водителей и устанавливают все подробности произошедшего.

Свидетелей данных ДТП или лицам, располагающим достоверной информацией о личностях скрывшихся автомобилистов, просят позвонить по телефонам: (8482) 22−80−05, (8482) 22−95−71 (Дежурная часть ОГИБДД У МВД России по Тольятти) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется.