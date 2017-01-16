В Магнитогорске автокран собрал «паровозик» из грузовиков

Утром 16 января 2016 года в Магнитогорске столкнулись два грузовика и автокран. Причиной аварии стал густой туман. Фотографии с места ДТП в соцсети выложили очевидцы, передает «Уралинформбюро».

На кадрах видно, что машины собраны в «паровозик»: автокран впечатался в один из КамАЗов, а тот протаранил другой грузовик.

Местные жители отмечают, что туман держится второй день. Из-за него водители авто стараются ехать медленнее.

«Вчера от МОСа до города была такая же петрушка с туманом. Все гуськом ехали на аварийках», «Муж утром там ехал, позвонил сказал чуть в тумане не заблудился», «Куда спешили? На тот свет? Можно же сбросить скорость для собственной безопасности», — комментируют фотографии пользователи соцсети.

Получить оперативный комментарии в местной ГИБДД не удалось. Судя по всему, обошлось без пострадавших.