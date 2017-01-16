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15:46 (мск), источник: Om1.ru

Омичка купила мойву с галькой

Камни, вероятно, добавлены для веса.

Омичка в группе «Ревизорро Омск» в соцсети «ВКонтакте» пожаловалась на обман покупателей. Она приобрела в магазине по Черлакскому тракту мойву. По приезду домой оказалось, что в пакете, помимо рыбы, есть еще и мелкие камни. «Вот как людей обманывают, чтобы наживиться», — пишет покупательница.

В комментариях пользователи советуют женщине прекратить покупать рыбу в этом киоске. Случай с обманом в весе там оказался не единичным. Впрочем, у киоска нашлись и защитники. Один из комментаторов посоветовал покупать рыбу, замороженную в пласте, даже если там есть галька с морского дна. Это является гарантией, что рыбу не размораживали.

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