В Самарской области взятки варьируются от 100 тыс. до 13 млн рублей
Такие цифры назвал СМИ руководитель СУ СКР по Самарской области Валерий Самодайкин.
Такие цифры назвал СМИ руководитель СУ СКР по Самарской области Валерий Самодайкин.
В производстве следователей аппарата СУ СКР по Самарской области в 2016 году находились уголовные дела, по которым размер взятки варьировался от 100 тыс. до 13, 5 млн рублей, а средний размер составил более 2 млн. Об этом глава следственного управления региона сообщил в интервью газете «Самарское обозрение», опубликованном на сайте ведомства.
По словам Валерия Самодайкина, несмотря на то, что в 2016 году были внесены изменения в уголовно — процессуальное законодательство и сумма взятки, необходимая для возбуждения уголовного дела возросла до 10 тыс. рублей, количество возбужденных уголовных дел снизилось незначительно. Причем, сумма взятки значительно возросла.
Что касается преступлений сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних и малолетних детей, глава ведомства отметил их рост. «В 2015 году было возбуждено 119 уголовных дел данной категории, а в 2016 году — 184 уголовных дела. И если, начиная с 2014 года, эта цифра незначительно росла, то к концу 2016 года заметно увеличилась», — отметил Самодайкин.
Глава СУ СКР региона констатировал также, что в 2016 году возбуждено почти в два раза больше уголовных дел по налоговым преступлениям, чем в 2015-м, а в ходе следствия прекращено около 35% уголовных дел в связи с полным возмещением недоимки, что составило более 250 млн рублей, возвращенных в доход государства. В суд направлены уголовные дела на общую сумму недоимки более 112 млн рублей, а в качестве обеспечительных мер по таким делам наложен арест на имущества на общую сумму более 250 млн.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, В 2015 году по сравнению с 2014-м средняя сумма взятки, вымогаемая самарским чиновником, выросла с 44 тыс. рублей до 313 тыс. рублей. Такую информацию озвучил в мае 2016 года замруководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Игорь Габец.
К Международному дню борьбы с коррупцией СУ СКР по Самарской области предоставило краткий отчет. 12 декабря 2016 года ведомство разместило информацию о том, что наибольшее количество уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в 2016-м возбуждено в Автозаводском районе Тольятти — 37, в Красноглинском районе Самары — 20, в Промышленном районе областного центра — 5. В Советском районе — 27, Красноярском — 23, Ленинском — 20. Менее 10 уголовных дел возбуждено в Центральном районе, в Шенталинском — 9, в Сызрани — 8, в Жигулевске — 8, в Чапаевске — 8, Безенчукском районе — 4, Богатовском — 1.