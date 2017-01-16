В Самарской области взятки варьируются от 100 тыс. до 13 млн рублей

В производстве следователей аппарата СУ СКР по Самарской области в 2016 году находились уголовные дела, по которым размер взятки варьировался от 100 тыс. до 13, 5 млн рублей, а средний размер составил более 2 млн. Об этом глава следственного управления региона сообщил в интервью газете «Самарское обозрение», опубликованном на сайте ведомства.

По словам Валерия Самодайкина, несмотря на то, что в 2016 году были внесены изменения в уголовно — процессуальное законодательство и сумма взятки, необходимая для возбуждения уголовного дела возросла до 10 тыс. рублей, количество возбужденных уголовных дел снизилось незначительно. Причем, сумма взятки значительно возросла.

Что касается преступлений сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних и малолетних детей, глава ведомства отметил их рост. «В 2015 году было возбуждено 119 уголовных дел данной категории, а в 2016 году — 184 уголовных дела. И если, начиная с 2014 года, эта цифра незначительно росла, то к концу 2016 года заметно увеличилась», — отметил Самодайкин.

Глава СУ СКР региона констатировал также, что в 2016 году возбуждено почти в два раза больше уголовных дел по налоговым преступлениям, чем в 2015-м, а в ходе следствия прекращено около 35% уголовных дел в связи с полным возмещением недоимки, что составило более 250 млн рублей, возвращенных в доход государства. В суд направлены уголовные дела на общую сумму недоимки более 112 млн рублей, а в качестве обеспечительных мер по таким делам наложен арест на имущества на общую сумму более 250 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В 2015 году по сравнению с 2014-м средняя сумма взятки, вымогаемая самарским чиновником, выросла с 44 тыс. рублей до 313 тыс. рублей. Такую информацию озвучил в мае 2016 года замруководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Игорь Габец.

К Международному дню борьбы с коррупцией СУ СКР по Самарской области предоставило краткий отчет. 12 декабря 2016 года ведомство разместило информацию о том, что наибольшее количество уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в 2016-м возбуждено в Автозаводском районе Тольятти — 37, в Красноглинском районе Самары — 20, в Промышленном районе областного центра — 5. В Советском районе — 27, Красноярском — 23, Ленинском — 20. Менее 10 уголовных дел возбуждено в Центральном районе, в Шенталинском — 9, в Сызрани — 8, в Жигулевске — 8, в Чапаевске — 8, Безенчукском районе — 4, Богатовском — 1.