Директора пермской стройфирмы подозревают в хищении 235 миллионов

По версии следствия, Пьянков, возглавляя фирму, с января 2011 года по январь 2013 года присвоил денежные средства, внесенных пермяками по договорам займов и участия в долевом строительстве, а также векселя одного из российских банков, предназначенные для строительства 18-этажного жилого дома с подземной автостоянкой на улице Толмачева, 15.

В действительности, всю сумму коммерсант направил отнюдь не на строительство дома. Пьянков совершил ряд заведомо экономически невыгодных сделок, неспособных удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по строительству дома и сдаче его в эксплуатацию. Действия директора привели к банкротству предприятия, а 80 участников долевого строительства остались без обещанных квартир.

Общая сумма похищенных денежных средств и неисполненных требований кредиторов, а также неуплаченных обязательных платежей превысила 235 млн рублей. Из них 150 миллионов — средства дольщиков.

Уголовное дело направлено в суд. Следствие осуществлялось УМВД России по Перми.