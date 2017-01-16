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16:09 (мск), источник: АиФ Челябинск

Соседи помогли задержать квартирного вора в Челябинске

Молодой человек проник в жильё через балкон.

Вор, забравшийся в квартиру челябинца через балкон, не сумел скрыться с добычей благодаря внимательным соседям, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

26-летнего парня, обокравшего квартиру на первом этаже одного из домов по Краснопольскому проспекту, поймали вечером 15 января. Жильцы задержали незнакомца и передали его стражам порядка. Молодого человека поместили в ИВС, сейчас полицейские устанавливают его причастность к другим подобным преступлениям.

«Если вы пострадали от преступных действий данного лица, просьба обратиться в районный отдел полиции, либо в дежурную часть управления МВД России по г. Челябинску по телефону 266−14−14, или по телефону “доверия” 267−79−65», — уточняют в ГУ МВД.

Напомним, недавно курганская пенсионерка помогла полиции поймать воровок, притворявшихся медиками: пожилая женщина заподозрила подвох в просьбе сидеть во время «процедур» с закрытыми глазами и вызвала правоохранителей, предварительно заперев гостий в комнате.

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