В Казани в тройном ДТП пострадала беременная женщина

Сообщается, что авария произошла 16 января около 10 часов утра. На улице Родины водитель Ford Mondeo столкнулся с «Ладой» 14-ой модели, которая следовала в попутном направлении. От сильного удара Ford Mondeo отбросило на полосу встречного движения, где он лоб в лоб столкнулся с автомобилем LADA Granta.

— В результате лобового столкновения пострадала беременная женщина, которая была за рулем Granta, — сказали сотрудники УГИБДД МВД РФ по РТ.

Женщину доставили в больницу для проверки состояния ребенка.