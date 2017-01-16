Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
За препятствование скорой предлагают наказывать уголовно
СМИ: после отставки Обама снимет дом за $22 тыс. в месяц (фото)
Новое видео внучки Пугачевой
Толкалина и Кончаловский расстались
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом
Ученые объяснили, почему первенцы часто болеют
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
«Впервые с таким столкнулись»: британский адмирал о флоте РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
СМИ узнали, зачем Киев перебросил военных на границу с Крымом
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
15Второй зимний Московский Велопарад
12Юбилей Ренаты Литвиновой
14Зима в Северном полушарии
16:54 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани в тройном ДТП пострадала беременная женщина

В Казани в результате столкновения трех автомобилей пострадала беременная женщина. Об этом сообщает УГИБДД МВД РФ по РТ.

Сообщается, что авария произошла 16 января около 10 часов утра. На улице Родины водитель Ford Mondeo столкнулся с «Ладой» 14-ой модели, которая следовала в попутном направлении. От сильного удара Ford Mondeo отбросило на полосу встречного движения, где он лоб в лоб столкнулся с автомобилем LADA Granta.

 — В результате лобового столкновения пострадала беременная женщина, которая была за рулем Granta, — сказали сотрудники УГИБДД МВД РФ по РТ.

Женщину доставили в больницу для проверки состояния ребенка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Татарстане на пользователя "ВКонтакте" возбудили уголовное дело из-за выложенных видео
Порошенко поручил передать в суд ООН иск против России
Путин установил 27 марта Днем войск Росгвардии
Записи речевого самописца самолета Качиньского переданы Варшаве
Минтруд раскрыл секреты «налога на тунеядцев»
Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний
Российские ученые создали наночастицы-«гранаты», убивающие рак
Предсказано появление первого в мире триллионера
Спорт
Лимит в Китае: 3 легионера. Зачем они швырялись миллионами Золотая лихорадка может закончиться раньше времени. Китайский футбол начинает экономить
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Как быстро и просто преобразить интерьер
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь