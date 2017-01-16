В Краснодаре администратор частного садика сбежала с родительскими деньгами

38-летняя женщина приехала в Краснодар из Ульяновска вместе с двумя детьми и мужем около года назад. Семья арендовала частный дом в поселке Яблоновском, женщина устроилась на работу администратором в частный детский сад, расположенный в центре Краснодара, ее муж официально нигде не работал.

— В течение длительного времени администратор детского сада предлагала родителям передавать плату за пребывание детей лично ей, а не заведующей, — рассказал «Югополису» Артем Коноваленко, официальный представитель УМВД РФ по г. Краснодару. — При этом она получала деньги авансом за несколько месяцев, а родителям выдавала приходно-кассовые ордера. Руководство садика было не в курсе ситуации. В конце прошлого года женщина собрала с родителей деньги за несколько месяцев вперед и 10 января не вышла на работу.

Когда выяснилось, что деньги родителей осели в одном кармане, пострадавшие начали обращаться в полицию. Правоохранители приехали домой к администратору детсада и застали там ее отца, который приехал к дочери погостить из Ульяновска. Сама женщина, ее безработный муж и двое несовершеннолетних детей исчезли в неизвестном направлении. Во дворе дома полицейские обнаружили Range Rover, который зарегистрирован в Ульяновской области и числится под арестом за кредитные долги ее владелицы.

— Поиски женщины продолжаются, — говорит Артем Коноваленко. — На данный момент заявления в полицию подали семь родителей, по нашим сведениям, речь идет о более 10 пострадавших. Из садика изъята бухгалтерская документация, там будет проведена аудиторская проверка. После проведения необходимой проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.