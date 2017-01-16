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16:47 (мск), источник: Pro Город Самара

Подозреваемому в убийстве мужчины в самарском кафе на этой неделе предъявят обвинения

Злоумышленником оказался 36-летний уроженец Грузии Владимир О., сейчас он арестован на 2 месяца.

В Самаре продолжается расследование убийства в кафе «Старый замок». Как стало известно, подозреваемым оказался 36-летний Владимир О. — уроженец Грузии, имеющий российское гражданство. Он женат и воспитывает 13-летнего ребенка. На днях в Кировском районном суде мужчине избирали меру пресечения. Как сообщили ProGorodSamara.ru в СУ СК Самарской области, следствие выходило с ходатайством на арест злоумышленника.

— Наше ходатайство было удовлетворено. Подозреваемый арестован на 2 месяца. Расследование продолжается. У нас в производстве находится только дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Остальные материалы в полиции. На этой неделе подозреваемому будет предъявлено обвинение в убийстве, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева.

В случае, если вина Владимира О. будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что произошло всё в ночь с 7 на 8 января в «Старом замке» на Московском шоссе. Убитый — 38-летний Рустам И., — раньше являлся сотрудником ОВД. В происшествии также пострадал брат Рустама. Конфликт, приведший к трагедии, начался после замечания по поводу курения.

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