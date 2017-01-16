Врача обвинили в убийстве по неосторожности своей пациентки при удалении гланд

По версии следствия, произошло следующее. Великанов работал в ООО «Поликлиника Сатура» (на ул. Ново-Садовой) с 2008 года врачом-отоларингологом. В июне 2015 г. к нему обратилась 28-летняя Анна Фролова с диагнозом «Хронический тонзиллит». После осмотра врач предложил удалить гланды, то есть провести тонзиллэктомию.

1 ноября 2015 г., около 10:00 началась операция. Как отмечено в материалах уголовного дела, врач знал, что необходимо проведение местного обезболивания, то есть инфильтрационной анестезии. Обезболивал он «Лидокаином», который является местным анестетиком — следует пропитывать им мягкие ткани, но избегать его внутрисосудистого введения. Для исключения последнего необходимо проведение аспирационных проб, заключающихся во всасывании в среду, в которой располагается кончик иглы, чтобы удостовериться по отсутствию появления крови, что кончик иглы не находится в кровеносном сосуде.

Зная эту методику, Великанов пробу не провел. В результате «Лидокаин» был введен неправильно и попал в кровеносное русло. Фролова умерла в операционной палате.

«Дефект оказания медицинской помощи Фроловой, выразившийся в нарушении методики проведения инфильтрационной анестезии, состоит в причинно-следственной связи со смертью пациентки, — считают в прокуратуре Промышленного района. — Уголовное дело было возбуждено по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Врачу грозит до трех лет лишения свободы.