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17:19 (мск), источник: Новый Калининград

Под Славском легковое авто провалилось под лед

По предварительной информации, никто не пострадал.

В Славском районе под лед провалился легковой автомобиль марки «Фольксваген».

Об этом в понедельник сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».

«Ехал по лесу, и случился такой нежданчик», — прокомментировала случившееся администрация сообщества, разместившая фото.

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