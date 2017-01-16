Проверку аварийного Boeing в Кольцово продлят на месяц

Проверку по факту ЧП в екатеринбургском аэропорту Кольцово, где лайнер Azur Air выкатился за пределы ВВП, могут продлить еще на 30 дней. Об этом сообщил журналистам замруководителя Уральского СУ на транспорте СКР Роман Кашин.

Следует отметить, что уголовное дело возбуждено не было, так как не было крупного причинения ущерба или вреда здоровью граждан.