На Дону задержали организаторов ОПГ, похитивших около 10 млн рублей
В Ростовской области правоохранители задержали организаторов и участников ОПГ, которые украли у
В Ростовской области правоохранители задержали организаторов и участников ОПГ, которые украли у
Установлено, что трое жителей Ростовской области, являясь руководителями обособленных организованных преступных групп, создали преступное сообщество, в состав которого вовлекли еще шесть человек.
«В рамках их незаконной банковской деятельности, фиктивные организации, которые не вели реальной коммерческой деятельности, обналичивали денежные средства
Таким образом, сумма ущерба от действий злоумышленников составила около 10 млн рублей. Подозреваемых задержали сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с региональным УФСБ России.
По факту возбудили дело по ч.1 и 2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем).