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17:25 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону задержали организаторов ОПГ, похитивших около 10 млн рублей

В Ростовской области правоохранители задержали организаторов и участников ОПГ, которые украли у фирм-заказчиков около 10 млн рублей.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Установлено, что трое жителей Ростовской области, являясь руководителями обособленных организованных преступных групп, создали преступное сообщество, в состав которого вовлекли еще шесть человек.

«В рамках их незаконной банковской деятельности, фиктивные организации, которые не вели реальной коммерческой деятельности, обналичивали денежные средства фирм-заказчиков, подделывая платежные поручения», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Таким образом, сумма ущерба от действий злоумышленников составила около 10 млн рублей. Подозреваемых задержали сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с региональным УФСБ России.

По факту возбудили дело по ч.1 и 2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем).

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