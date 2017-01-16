На Дону задержали организаторов ОПГ, похитивших около 10 млн рублей

Установлено, что трое жителей Ростовской области, являясь руководителями обособленных организованных преступных групп, создали преступное сообщество, в состав которого вовлекли еще шесть человек.

«В рамках их незаконной банковской деятельности, фиктивные организации, которые не вели реальной коммерческой деятельности, обналичивали денежные средства фирм-заказчиков, подделывая платежные поручения», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Таким образом, сумма ущерба от действий злоумышленников составила около 10 млн рублей. Подозреваемых задержали сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с региональным УФСБ России.



По факту возбудили дело по ч.1 и 2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем).