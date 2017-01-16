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17:36 (мск), источник: Volga News

Оглашен приговор по делу о гибели рабочего при взрыве на «Тольяттикаучуке»

Суд Центрального района Тольятти вынес приговор начальнику установки выделения изобутан-изобутиленовой фракции ООО «Тольяттикаучук» Алексею Леоненкову, признанному виновным в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть человека — ч. 2 ст. 217 УК РФ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

Следствие и суд установили, что 13 сентября 2015 г. двое рабочих находились в операторной факельной установки «Тольяттикаучука». В результате попадания паров изобутан-изобутиленовой фракции в операторную, в ней создалась взрывоопасная концентрация паровоздушной смеси.

«В связи с тем, что начальник установки в нарушение правил безопасности не предпринял своевременные меры по остановке под свою ответственность отдельных узлов, агрегатов и оборудования, произошел взрыв под воздействием фронта пламени, идущего от факельного ствола, и, как следствие, разрушение операторной факельной установки», — сообщают в следствии.

В результате погиб один из рабочих, а другой получил травмы средней тяжести. По мнению правоохранителей, причиной этого послужило, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Леоненковым.

Суд назначил мужчине два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года.

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