Оглашен приговор по делу о гибели рабочего при взрыве на «Тольяттикаучуке»

Следствие и суд установили, что 13 сентября 2015 г. двое рабочих находились в операторной факельной установки «Тольяттикаучука». В результате попадания паров изобутан-изобутиленовой фракции в операторную, в ней создалась взрывоопасная концентрация паровоздушной смеси.

«В связи с тем, что начальник установки в нарушение правил безопасности не предпринял своевременные меры по остановке под свою ответственность отдельных узлов, агрегатов и оборудования, произошел взрыв под воздействием фронта пламени, идущего от факельного ствола, и, как следствие, разрушение операторной факельной установки», — сообщают в следствии.

В результате погиб один из рабочих, а другой получил травмы средней тяжести. По мнению правоохранителей, причиной этого послужило, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Леоненковым.

Суд назначил мужчине два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года.