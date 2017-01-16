Оглашен приговор по делу о гибели рабочего при взрыве на «Тольяттикаучуке»
Суд Центрального района Тольятти вынес приговор начальнику установки выделения
Суд Центрального района Тольятти вынес приговор начальнику установки выделения
Следствие и суд установили, что 13 сентября 2015 г. двое рабочих находились в операторной факельной установки «Тольяттикаучука». В результате попадания паров
«В связи с тем, что начальник установки в нарушение правил безопасности не предпринял своевременные меры по остановке под свою ответственность отдельных узлов, агрегатов и оборудования, произошел взрыв под воздействием фронта пламени, идущего от факельного ствола, и, как следствие, разрушение операторной факельной установки», — сообщают в следствии.
В результате погиб один из рабочих, а другой получил травмы средней тяжести. По мнению правоохранителей, причиной этого послужило, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Леоненковым.
Суд назначил мужчине два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года.