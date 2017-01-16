Судья в Нижнем Новгороде взят под госзащиту в связи с появлением угроз в соцсетях
Федеральный судья в Нижнем Новгороде взят под государственную защиту в связи с появлением угроз в социальных сетях. Об этом сообщила объединенная
Федеральный судья в Нижнем Новгороде взят под государственную защиту в связи с появлением угроз в социальных сетях. Об этом сообщила объединенная
Согласно информации, в связи с появившимися угрозами, в том числе и публичного характера в адрес федерального судьи Романа Ярцева, принято решение о предоставлении государственной защиты как ему, так и членам его семьи.
«Судейское сообщество призывает воздержаться от публичных оценок действий федерального судьи до заключения квалификационной коллегии судей Нижегородской области или иного уполномоченного органа», — отмечается в сообщении.
Ранее в ряде нижегородских СМИ появилась информация о том, что судья при конфликтных ситуациях с соседями в коттеджном поселке якобы стреляет в воздух из травматического пистолета.
СПРАВКА
Ярцев Роман Валерьевич родился в 1971 году. Трудовую деятельность начал после прохождения службы в рядах Российской Армии и окончания Саратовской государственной академии права. С 1995 года по 1996 год — старший юрист ООО Юридической конторы «Ваше право». С 1996 года по 2004 год — стажер, адвокат Саратовской специализированной коллегии адвокатов.
Указом Президента Российской Федерации от
Имеет ученую степень кандидата юридических наук. Является членом экзаменационной комиссии Нижегородской области по приему квалификационного экзамена на должность судьи. Одновременно с исполнением своих служебных обязанностей Ярцев занимается
За большой личный вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, добросовестный труд в отмечен Благодарностью Совета судей РФ.