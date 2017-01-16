Двух предпринимателей подозревают в сокрытии сотен миллионов рублей от налоговиков

По версии следствия, в 2008 г. руководитель «Контаза» умышленно занизила сумму налогооблагаемой базы компании, реализовав по заниженной стоимости акции одного из ОАО при их фактической рыночной стоимости более 576 млн рублей. При этом в налоговую службу была представлена декларация по налогу на прибыль с ложными сведениями, в результате чего женщина скрыла более 110 млн рублей.

Как полагают правоохранители, в 2008 г. по аналогичной схеме действовал и директор «Родничка» при реализации акций того же ОАО на сумму около 1,142 млрд рублей. Он уклонился от уплаты налога на прибыль в сумме более 217 млн рублей.