Семь мужчин задержали по делу о нападениях на девушек на Автозаводе

Семь мужчин задержали в рамках процессуальной проверки по обращениям жительниц Автозаводского района, сообщили «АиФ-НН» в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.

Пока пострадавшие не опознали в них нападавшего злоумышленника. Полиция проводит проверку, устанавливается личность нападавшего.

Также в соцсетях появилась информация о предполагаемом подозреваемом — сотруднике одной из нижегородских фирм. На видео его опознала сослуживица, которая рассказала, что мужчина много выпил и делал это не со зла. Этого гражданина также проверяют правоохранительные органы — других подробностей в городской полиции пока сообщить не готовы.

Напомним, в отдел полиции № 1 по Автозаводскому району на сегодняшний день поступило два заявления о нападении неизвестного мужчины на девушек в микрорайоне «Юг». Также в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя с просьбой проверить — на территории микрорайона появился подозрительный мужчина.